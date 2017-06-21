Заходи, присвячені 21-ій річниці Конституції України
28 червня щорічно відзначається День Конституції України. До 21-ї річниці Конституції України у місті запланована низка заходів.
№
з/п
Заходи
Дата та час проведення
1.
Показ художньої кінострічки «Легенда про Княгиню Ольгу» (для пільгових категорій населення)
26 червня о 12.00,Кіноконцертний зал «Ювілейний»
2.
Святкова концертна програма до Дня молоді.
25 червня о 17.00,Шевченківський парк(майданчик біля входу в парк з просп. Ушакова)
3.
Урочистий мітинг з нагоди 21-ї річниці Конституції України (з церемонією вручення паспортів 16-літнім юнакам та дівчатам).
28 червняо 09.00,Шевченківський сквер (біля погруддя Кобзаря)
4.
Святкова концертна програма до Дня Конституції України.
28 червня о 18.00,Шевченківський парк(майданчик біля входу в парк з просп. Ушакова)
5.
Урочисті святкові заходи за участю аматорських творчих колективів та народних майстрів міста (за окремим планом).
28 червня,заклади культури клубного типу
6.
Просвітницькі тематичні заходи, спрямовані на формування правової культури, поваги до основного Закону України (покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення, виставки та експозиції, конкурси дитячої патріотичної творчості тощо)
Протягом червня, пришкільні табори, літні міські табори відпочинку
(«Юнга», «Сонечко», «Альтаїр»)
7.
Відкриті перегляди літератури, книжково-ілюстративні тематичні полиці, акції, конкурси, вікторини, виставки – консультації тощо (за окремим планом).
Протягом червня,бібліотеки-філії Херсонської централізованої бібліотечної системи
Джерело: сайт Херсонської міської ради