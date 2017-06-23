В среду - мероприятия, посвященные Дню Конституции Украины

28 июня в 18:00 на площадке у входа в Шевченковский парк (с просп. Ушакова) состоится праздничная концертная программа по случаю Дня Конституции Украины.

Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета.

Также в этот день в учреждениях культуры клубного типа состоятся торжественные праздничные мероприятия с участием любительских творческих коллективов и народных мастеров города.

А утром, в 9:00 28 июня состоится торжественный митинг по случаю 21-й годовщины Конституции Украины. Мероприятие будет проходить возле бюста Кобзаря в Шевченковском сквере и будет сопровождаться церемонией вручения паспортов 16-летним гражданам Украины.