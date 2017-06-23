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Сельский голова требовал взятку

22 июня на получении взятки в размере 20 тыс. Грн. поймали председатель одного из сельских советов Каховского района.

Должностное лицо требовало от гражданина 1 тыс. Долл. США за положительное решение вопроса о передаче ему в аренду земельного участка и определения минимального размера арендной платы, сообащет пресс-служба Прокуратуры Херсонской области.

Согласно действующему законодательству, прокурором области В.Тригубенком объявлено должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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