» » Шестеро депутатів пропустили всі засідання Ради в червні - КВУ

Шестеро депутатів пропустили всі засідання Ради в червні - КВУ

Комітет виборців України в рамках проекту «Дослівно» проаналізував відвідування народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради. За даними дослідження шестеро народних депутатів пропустили всі засідання парламенту в червні.

Серед таких депутатів Євген Бакулін («Опозиційний блок»), В’ячеслав Богуслаєв («Воля Народу»), Андрій Білецький, Дмитро Ярош (позафракційні), а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада. Ці депутати не відвідали жодного засідання Ради як за даними письмової, так і електронної реєстрацій. Ще 43 нардепи пропустили більше половини засідань Ради.

У червні найкраще відвідували засідання ВРУ депутати Радикальної партії Олега Ляшка та «Народного Фронту», найгірше – «Волі Народу» та «Опозиційного блоку».

В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 91% депутатів фракції РПЛ, 88% – «Народного Фронту», 87% – БПП, 86% – ВО «Батьківщини», 80% – «Самопомочі», 77% – групи «Відродження», 76% – групи «Воля Народу», 73% – позафракційних депутатів, 70% – «Опозиційного блоку».

Всього в червні відбулося 11 пленарних засідань Ради. В середньому на них були зареєстровані 351 із 422 народних депутатів. Джерело: сайт ВГО КВУ

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

херсон КВУ моніторинг влади

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica