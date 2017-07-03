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В Каховке работает бюджет участия. Власть ждет проекты горожан

Каховский городской голова Андрей Дяченко призывает каховчан подаватьс вои проекты на "Бюджет участия" и получить возможность реализовать их за счет городского бюджета.

Об этом мэр написал на своей страничке в Фейсбуке.

С 1 июля до 10 августа на сайте Бюджета участия Каховки длится прием общественных проектов от каховчан на 2017 год. Максимальный размер проекта - 100 тысяч гривен.

"Обращаю внимание. Мы ВПЕРВЫЕ делегируем вопрос распределения бюджетных средств громаде, и это большой шаг вперед. На собственном опыте убедился, как “Бюджет участия” изменил польские города - Лодзь, Краков, Варшава. Власть просто отдала часть бюджета в распоряжение простых граждан, и ни капельки не пожалела. Благодаря этому проекту в польских городах появились креативные места для отдыха горожан, а власть наконец-то поняла, чего на самом деле не хватает жителям города. Предлагайте свои идеи, выигрывайте, а потом просто наблюдайте, как власть их реализовывает!", - призывает городской голова.

Ссылка на платформу, где можно подать свой проект - https://kakhovka.pb.org.ua/

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