Анонс. Прес-конференція «Кого годує катівня для тварин?»

У четвер, 6 липня, об 11.00 у приміщенні прес-клубу «Новий день» (м. Херсон, вул. Преображенська /Декабристів, 26) відбудеться прес-конференція на тему:«КОГО ГОДУЄ КАТІВНЯ ДЛЯ ТВАРИН?».

На початку червня в Херсоні загинув ведмідь на прізвисько "Жора". Ця трагедія стала відправною точкою для об'єднання зусиль громадських організацій, активістів та зоозахисників для з'ясування обставин загибелі ведмедя та порятунку інших тварин, що стали заручниками жадібності та цинічності херсонських чиновників в "зоокутку"-катівні на Малому Потьомкінському острові.

У прес-конференції візьмуть участь:

Іванна Кудіна – ГО «Еко-Галич», зоозахисниця,

Наталя Вотеічкіна – Херсонський обласний штаб НВР «Правий сектор», керівник,

Римма Бараненко – Незалежна медіа-профспілка, журналіст,

Муза Махова – ГО «Миколаївське міське товариство захисту тварин», керівник,

Ілона Озерицька – ГО «Херсонське товариство захисту тварин «Вірні друзі».