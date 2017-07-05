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Сьогодні в Херсоні обговорювали стан реформування поліціі

Сьогодні в Кризовому медіа-центрі.Херсон вібдувся круглий стіл, під час якого обговорили питання стану реформування поліції, комунікації поліції з громадою та подальших кроків реформи поліції в районах.

У круглому столі з теми «Посилення спроможності громад Херсонської області впливати на роботу поліції з метою імплементації та прискорення реформи правоохоронної системи» взяли участь:

•    Олена Старюк – координатор проекту;

•    Наталя Козаренко – експерт проекту;

•    Представники Національної поліції, патрульної поліції, дільничні інспектори. 

Подробиці пізніше.


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