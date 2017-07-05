Сьогодні в Херсоні обговорювали стан реформування поліціі

Сьогодні в Кризовому медіа-центрі.Херсон вібдувся круглий стіл, під час якого обговорили питання стану реформування поліції, комунікації поліції з громадою та подальших кроків реформи поліції в районах.

У круглому столі з теми «Посилення спроможності громад Херсонської області впливати на роботу поліції з метою імплементації та прискорення реформи правоохоронної системи» взяли участь:

• Олена Старюк – координатор проекту;

• Наталя Козаренко – експерт проекту;

• Представники Національної поліції, патрульної поліції, дільничні інспектори.

Подробиці пізніше.



