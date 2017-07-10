Андрій Гордєєв наполягає на розміщенні у Херсоні Кримського медуніверситету

Голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв провів нараду з приводу перспектив розміщення у Херсоні Кримського медичного університету. Й навіть запропонував будівлю під університет.









Про це написав сам Андрій Анатолійович на своїй сторінці у Фейсбуці: "Ми мусимо зберегти Кримський мед.університет на новій херсонській базі. Провів робочу нараду з проректором з наукової роботи Луганського державного медичного університету Іриною Комаревцевою щодо перспектив поновлення діяльності Кримського державного медичного університету у Херсоні.



У обговоренні також взяли участь заступник голови - Андрій Балонь, директор Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Віктор Короленко та начальник Управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації Євген Криницький.



Нами було опрацьовано питання виділення приміщення для вишу – це 9-ти поверхова будівля ЦКБ «Ізумруд», у якій планується розмістити адміністративний корпус та усі теоретичні кафедри.



Також ми розглянули кілька можливих варіантів пришвидшення процесу створення Кримського державного медичного університету у Херсоні. Серед запропонованих шляхів – створити або приватний, або муніципальний медичний вуз. Проте моя позиція в цьому питанні давно визначена. Ми мусимо зберегти Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського на новій херсонській базі. Жодні інші варіанти є неприйнятними та не професійними".





Нагадаємо, що з ініціативою розміщення в Херсоні Кримського національного університету Андрій Гордєєв виступив кілька місяців тому. Його підтримали депутати обласної ради, але Міністерство охорони здоров'я прохолодно зустріла ентузіазм херсонців.