З початку року зафіксовано 172 випадки порушень свободи слова. У Херсоні - жодного

За вісім місяців 2017 року ІМІ зафіксував на території України 172 випадки порушень свободи слова. Для порівняння, минулого року за цей же період було зафіксовано 184 випадки. Такими є результати щомісячного моніторингу Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.

До трійки лідерів увійшли випадки перешкоджання журналістській діяльності, обмеження доступу до публічної інформації, погрози та залякування журналістів.

Найбільшу кількість порушень за вісім місяців 2017 року було зафіксовано у категорії “перешкоджання законній професійній діяльності журналістів” — 54 (за аналогічний період минулого року — 71 випадок).

Як і раніше експерти ІМІ фіксують зменшення фізичної агресії відносно журналістів в Україні. Категорія “побиття і нападів” посіла четверте місце з 18 випадками. У 2016 році за цей же період було зафіксовано 24 випадки побиттів.

Водночас з початку року зафіксовано збільшення випадків обмеження доступу до інформації та погроз журналістам. Зокрема, експерти ІМІ зафіксували 23 випадки обмеження доступу до інформації (ця категорія посіла друге місце). За той же період минулого року було зафіксовано 18 таких випадків.

Цього року погрози посіли третє місце — 21 випадок (за аналогічний період минулого року погрози були на другому місці з 32 випадками).

Крім того негативною тенденцією є збільшення кількості випадків пошкодження майна журналістів: з початку року зафіксовано 11 випадків (у 2016-му — 3 випадки).

У п’ятірку регіонів, де зафіксовані найбільшу кількість порушень у цьому році, увійшли: Київ з областю (38 випадків), Миколаївщина (17 випадків), Волинь (15 випадків), Полтавщина (12 випадків) та Одещина (11 випадків).

Основними агресорами і порушниками прав журналістів стали: приватні особи — 95 фактів, місцева влада — 27 та правоохоронці із силовиками — 14.

В ОРДЛО зафіксовано 2 випадки з початку року (три у минулому), в окупованому Росією Криму — 8 (29 минулого року).

Детальніше про стан свободи слова читайте на сайті ІМІ у рубриці “Барометр свободи слова”.

Інститут масової інформації проводить щомісячний всеукраїнський моніторинг свободи слова за наступними категоріями: фізична агресія, цензура та доступ до інформації, економічний та політичний тиск, юридичний тиск та кібер-злочини проти ЗМІ та журналістів. До щомісячного звіту включаються лише випадки, пов’язані зі свободою слова та професійною журналістською діяльністю. Детальніше про методологію можна прочитати тут.

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