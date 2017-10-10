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Міська Громадська рада обговорить підвищення тарифу на проїзд

Завтра, 10 жовтня, о 15.30 у великій залі Херсонської міськради відбудеться засідання Громадської ради при Херсонському міському голові.

Головним питанням порядку денного буде підняття тарифу на проїзд в маршрутках, адже саме завдяки активній громадській позиції в січні цього року херсонці були врятовані від немотивованого подорожчання проїзду.

Нагадаємо, що 6 жовтня виконком прийняв відповідне рішення "Про забезпечення організації якісних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування", згідно з яким вартість проїзду в  міських маршрутках ТИМЧАСОВО підвищиться до 5 гривень – до 01.04.2018 року.

На засідання Громадської ради запрошується небайдужі громадяни та журналісти.

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