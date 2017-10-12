Проезд по 5 гривен! Мэр подписал скандальное решение

На официальном сайте Херсонского горсовета появилось решение исполкома о повышении тарифа на проезд в маршрутках до 5 гривен. А это значит, что городской голова его подписал.

Само решение можно скачать и изучить по ссылке http://www.city.kherson.ua/acts/v284_2.doc

Согласно данному документу проезд подорожает ВРЕМЕННО, до 1 апреля. Случится это после публикации решения в СМИ.

В решении прописано ряд требований к перевозчикам – обеспечить: выполнение условий договоров, наличие в каждом автобусе телефонов «горячей линии», работу в вечернее время до 22.00, привести в соответствие с Договорами подвижной состав и т.д.

Исполнение этих требований будет проверено до 1 апреля.

Напомним, что городской Общественный совет признал данное решение позорным и незаконным и просил мэра его не подписывать, поскольку этим документом отменено предыдущее решение - о тарифе 3 гривны, поэтому теоретически 1 апреля мы останемся вообще без определенного тарифа. К тому же члены ОС видят в данном решении немало рисков и возможностей сделать «временный» тариф постоянным. Подробнее читать здесь.