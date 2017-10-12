» » Проезд по 5 гривен! Мэр подписал скандальное решение

Проезд по 5 гривен! Мэр подписал скандальное решение

На официальном сайте Херсонского горсовета появилось решение исполкома о повышении тарифа на проезд в маршрутках до 5 гривен. А это значит, что городской голова его подписал.

Само решение можно скачать и изучить по ссылке http://www.city.kherson.ua/acts/v284_2.doc

Согласно данному документу проезд подорожает ВРЕМЕННО, до 1 апреля. Случится это после публикации решения в СМИ.

В решении прописано ряд требований к перевозчикам – обеспечить: выполнение условий договоров, наличие в каждом автобусе телефонов «горячей линии», работу в вечернее время до 22.00, привести в соответствие с Договорами подвижной состав и т.д.

Исполнение этих требований будет проверено до 1 апреля.  

Напомним, что городской Общественный совет признал данное решение позорным и незаконным и просил мэра его не подписывать, поскольку этим документом отменено предыдущее решение - о тарифе 3 гривны, поэтому теоретически 1 апреля мы останемся вообще без определенного тарифа. К тому же члены ОС видят в данном решении немало рисков и возможностей сделать «временный» тариф постоянным. Подробнее читать здесь.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

тарифи проезд херсон Громадська рада при Херсонському міському голові

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica