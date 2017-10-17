Хотите улучшить качество перевозок в маршрутках – жалуйтесь

Едва ли не каждого херсонца не устраивает качество перевозок в маршрутках. Однако у Управления транспорта есть железный аргумент – мы не получаем жалоб, а значит, всем все нравится.

Общественный активист и руководитель рабочей группы по расчёту тарифа на проезд Ярослав Концевой разработал ресурс «Укрскарга», на http://ukrskarga.org.ua/ , на котором можно легко и быстро составить жалобу.

Однако, как рассказал Ярослав Концевой на пресс-конференции, херсонцы пока что игнорируют данный инструмент, хотя по сути то же время тратят на то, чтоб написать гневный пост в Фейсбуке или пожаловаться знакомым.

«Жалобу нужно не только составить, но и распечатать и занести в Управление транспорта или горсовет. Да, не всем нам это удобно, но это – наш гражданский долг. Не стоит жалобу воспринимать как что-то негативное, это такой вид обращения», - сказал активист.

Также Ярослав Концевой приглашает всех желающих присоединяться к доработке ресурса, создавать шаблоны жалоб не только для транспортной, но и для других сфер.

Полную видео запись пресс-конференции можно посмотреть здесь.