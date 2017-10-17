Не хочешь ездить в «гробу на колесах» за 5 гривен – приди на сессию горсовета

Общественные активисты призывают всех граждан, которым не нравится цена на проезд в маршрутках 5 гривен и качество перевозок, прийти на сессию горсовета в пятницу и убедить депутатов отменить данное решение исполкома.

К этому херсонцев призвал Дмитрий Багненко вчера на пресс-конференции по поводу подорожания маршруток.

«Город не может существовать без качественного общественного транспорта. За все время, пока благодаря нашим усилиям тариф не поднимался, со стороны перевозчиков не было сделано никаких подвижек в сторону пассажиров. Эта ситуация показывает их отношения к нам», - прокомментировал Дмитрий.

Активист показал разработанные инициативной группой листовки с приглашением прийти на сессию и с призывом жаловаться на плохое качество перевозок с помощью ресурса http://ukrskarga.org.ua/ . Эти листовки можно распечатать хотя бы несколько штук и раздать друзьям и знакомым, людям на улице. Чем больше людей придет на сессию, тем больше вероятность что-то изменить в пользу херсонцев.

«Почему нужно прийти на сессию? Необходимы кардинальные изменения в сфере пассажирских перевозок в Херсоне, чего не было сделано в предыдущие годы», - обобщил Дмитрий Багненко.

Полную видео запись пресс-конференции можно посмотреть здесь.







