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Мэр предложил депутатам «Оппозиционного блока» купить автобусы и возить граждан хоть за 2 гривны

Сегодня во время пленарного заседания руководитель фракции "Оппозиционный Блок" в Херсонском горсовете Егор Устинов заявил, что фракция - против повышения тарифа и вносит решение о его отмене.

На что городской голова ответил "Ваша политическая сила самая богатая. Так что пусть ваши олигархи купят автобусы и возят херсонцев хоть по 2, хоть по 3 гривны".

Напомним, что недавно тариф на проезд в херсонских маршрутках повысился до 5 гривен, чем возмущены как горожане, так и многие депутаты. Поэтому на сегодняшней сессии вопрос отмены данного решения исполкома был самым актуальным.


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