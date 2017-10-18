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Маршрутки снова будут по 3 гривны. Депутаты отменили повышение тарифа

За отмену решения исполкома о повышении проезда в маршрутках до 5 гривен проголосовало 42 депутата, против 2, 7 воздержались.

"Проголосовало больше двух третей депутатов, без права вето", - прокомментировал голова счётной комиссии Дмитрий Ильченко.

Однако кроме этого проголосовали также за отмену нового тарифа на проезд в электротранспорте - 2.50.

"Сегодня была такая ярмарка доброты со стороны наших депутатов. Но это может иметь негативные последствия для города. Возвращаемся к старым тарифам - 3 гривны для маршруток и 1,25 для троллейбусов. Я подпишу решение, но может быть такое, что транспорт просто станет", - прокомментировал городской голова.

Изменения вступят в силу, когда городской голова подпишет решение.   

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