Явка на виборах до ОТГ Херсонщини – 45,49%

Станом на 20-00 середня явка на перших виборах в десяти об'єднаних громадах області склала 45,49 відсотків.У відсотках найбільша кількість виборців взяла участь на виборах Ювілейнівської ОТГ Олешківського району – 57,62%. Найменша кількість - у Білозерській (40,15%) та Станіславській (40,53%). Чисельні скандали напередодні та під час голосування негативно вплинули на кількість виборців, які взяли участь у голосуванні.Відомості по іншим об'єднаним громадам: Борозенська ОТГ – 52,67%, Іванівська - 46,81%, Любимівська ОТГ – 46%, Бехтерська - 44,78, Чулаківська та Костянтинівська ОТГ – по 43,70%, Високопільська ОТГ – 42,20%.Нагадуємо, що остаточні результати можуть змінитися.Сьогодні в десяти об'єднаних громадах Херсонської області відбулися перші вибори голів та депутатів. Виборчий процес пройшов у спокійній обстановці майже без порушень.