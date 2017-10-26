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Явка на виборах до ОТГ Херсонщини – 45,49%

Станом на 20-00 середня явка на перших виборах в десяти об'єднаних громадах області склала 45,49 відсотків.
У відсотках найбільша кількість виборців взяла участь на виборах Ювілейнівської ОТГ Олешківського району – 57,62%. Найменша кількість - у Білозерській (40,15%) та Станіславській (40,53%). Чисельні скандали напередодні та під час голосування негативно вплинули на кількість виборців, які взяли участь у голосуванні.
Відомості по іншим об'єднаним громадам: Борозенська ОТГ  – 52,67%,  Іванівська - 46,81%,  Любимівська ОТГ – 46%, Бехтерська - 44,78, Чулаківська та Костянтинівська ОТГ – по  43,70%,  Високопільська ОТГ – 42,20%.
Нагадуємо, що остаточні результати можуть змінитися.
Сьогодні в десяти об'єднаних громадах Херсонської області відбулися перші вибори голів та депутатів. Виборчий процес пройшов у спокійній обстановці майже без порушень.


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