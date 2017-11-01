Професійна журналістика – за доброзичливу об'єктивність через мову порозуміння: навчання та фінансова допомога

Протидіяти «МОВІ ВОРОЖНЕЧІ» можливо лише мовою взаєморозуміння та співчуття. 11 листопада 2017 року редактори, журналісти та блогери з Херсонської та Миколаївської областей запрошуються до участі в навчально-практичній програмі з протидії «мови ворожнечі» в ЗМІ. Одноденний тренінг «Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?» буде продовжено конкурсом міні-грантів та презентацією кращих публікацій в Україні та Польщі.

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ навчально-практичної програми передбачає участь в одноденному тренінгу «Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?». Навчальна програма має максимальне практичне спрямування та сформована на основі проблем та потреб, виявлених в ході попереднього моніторингу. Тренерами навчально-практичної програми є українські правники та журналісти з великим практичним досвідом в сфері виявлення та протидії «мови ворожнечі», в окремих сесіях будуть дистанційно долучені польські та грузинські експерти.

І частина тренінгу – ідентифікація «мови ворожнечі»: учасники та учасниці отримають базові знання щодо «мови ворожнечі»: поняття, ознаки, класифікація, міжнародна та національна регламентація; дізнаються, що таке публічна «мова ворожнечі», яка правова відповідальність за її використання та як оскаржити такі факти. Небезпека використання «мови ворожнечі» в матеріалах ЗМІ буде практично доведена на основі конкретних реальних кейсів впливу «мови ворожнечі» в українському суспільстві протягом 2016 - 2017 років.

ІІ частина тренінгу – подолання мовних конфліктів: присвячена міжнародним та українським стандартам журналістики в сфері протидії використання «мови ворожнечі», практичним порадам журналістам, як уникати «мови ворожнечі» при підготовці матеріалів. Окрему увагу буде приділено спільним діям журналістів заради зниження використання «мови ворожнечі» в ЗМІ як в Україні, так і за кордоном. Корисним для учасників та учасниць буде презентація польського та грузинського досвіду боротьби з «мовою ворожнечі» в матеріалах засобів масової інформації.

ДРУГИЙ РІВЕНЬ навчально-практичної програми направлений виключно на учасників тренінгів «Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?» та дає їм можливість отримати фінансову, а також правову та інформаційну підтримку власних медійних ініціатив в сфері протидії «мові ворожнечі» в регіональних ЗМІ. Такий підхід мотивує учасників навчання до практичної діяльності та дасть змогу створити низку самостійних інформаційних продуктів в сфері протидії «мові ворожнечі». На конкурсній основі будуть фінансово підтримані кращі медійні продукти в сфері ідентифікації та протидії «мові ворожнечі» в матеріалах місцевих засобів масової інформації (окремі розслідування, репортажі, аналітика тощо). Такі ініціативи повинні бути реалізовані протягом одного місяця, максимальний розмір фінансової підтримки ініціативи складатиме еквівалент 300 євро.

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ програми надає можливість авторам найбільш успішних медійних продуктів в сфері ідентифікації та протидії «мові ворожнечі» представити свої матеріали на презентації результатів навчання в Україні та Польщі (в грудні 2017 року). Крім того, абсолютно всі учасники тренінгів зможуть продовжити співробітництво з Одеською обласною організацією Комітету виборців України та ХОО КВУ в сфері моніторингу та захисту прав людини, підвищення медіа-грамотності, розвитку та впровадження передових стандартів журналістської діяльності.

УМОВИ УЧАСТІ: участь в тренінгах безкоштовна. Всі учасники забезпечуються харчуванням під час тренінгу, роздатковими матеріалами, за необхідності відшкодовуються транспортні витрати в межах відповідних областей.

Група учасників та учасниць тренінгів буде сформована на конкурсній основі (20 осіб). Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкету учасника не пізніше, ніж 7 листопада 2017 р. Анкета для заповнення доступна за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/14DgKz74_FJk_mk7TMJyc2zdLHVTR5Pd6hoWK9AUOm6Y/edit

Про результати відбору, учасники будуть повідомлені не пізніше, ніж 9 листопада.

Організатор навчально-практичної програми з протидії «мови ворожнечі» в ЗМІ – Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України», в партнерстві з Херсонським обласним відділенням ВГО «Комітет виборців України».

Тренінг відбудеться у Херсонському Кризовому медіа-центрі за адресою вул. Пилипа Орлика («9 Січня»), 30, з 10.00 до 18.00

Контактна особа для додаткової інформації – Галина Бахматова, 050 605 63 16, kherson.cvu@gmail.com

Програма впроваджується за фінансової підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні. Метою ініціативи є зниження використання «мови ворожнечі» в матеріалах українських ЗМІ та посилення спроможності, відповідальності та вміння журналістів толерантно та недискримінаційно виконувати свої професійні обов’язки, не провокуючи розпалювання конфліктів та порушення прав людини.