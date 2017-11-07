Олександр Мошнягул: «Пропорційна виборча система призводить до розриву депутатів з виборцями»

Керівник ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень» Олександр Мошнягул вважає, що в Україні має бути система виборів до Верховної ради повинна передбачати відкриті списки, «хоча б через те, що така система жодного разу ще не впроваджувалась, і ми не знаємо про її недоліки».

Таку думку експерт висловив під час публічного діалогу “ВиБОРИ: нові правила”, що організувала в Херсоні громадська організація “Центр UA”.

«Що стосується місцевих виборів, ми поки що не бачимо переваг такої «напів закритої» системи перед мажоритарною системою, - прокоментував Олександр Мошнягул, - І зараз і на місцевому рівні, і на всеукраїнському все більше йдуть розмови, що непогано було б повернутись саме до мажоритарної системи, бо пропорційна призводить до повного розриву депутатів з виборцями, відмови депутатів від роботи з людьми».

«Чи не втратять за пропорційною системою, за відкритими списками виборці зв'язок з народними депутатами, чи не стане проблемою?», - застеріг голова ПЦПСД.

Нагадаємо, що зараз вибори до Верховної Ради відбуваються за змішаною системою: 225 депутатів за пропорційною системою+225 депутатів із мажоритарних округів. Така система має чимало негативних наслідків.