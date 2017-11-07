«Депутатскую каденцию нужно сократить до двух лет», - эксперты

Голова ХОО КВУ Дементий Белый и руководитель Причерноморского центра политических и социальных исследований Александр Мошнягул считают, что целесообразно было бы сократить каденцию депутатов Верховной Рады с 5 до 2 лет.

Такое мнение эксперты озвучили во время публичного диалога "Выборы: новые правила", который в Херсоне организовала общественная организация "Центр UA".

«Да, пусть мы будем строить только детские и спортивные площадки. Но если выборы будут проходить каждые 2 года, и депутаты будут понимать, что избиратели знают, кто из них ворует и не будут за них голосовать, произойдет отсев. У нас появится больше денег, больше экономии, мы станем лучше жить», - считает Дементий Белый.

Если голова облКВУ имеет в виду только местных депутатов, то Александр Мошнягул также считает, что необходимо сократить срок действия Верховной Рады до 2 лет для того, чтобы новая система по открытым спискам могла как можно больше структурировать общество.

«Надо действительно менять политическую систему и здесь, я думаю, нужны такие вещи, как учредительные собрания. Я сомневаюсь, что мы можем добиться от нынешнего состава Верховной Рады принятие закона об открытых списках, ведь они заинтересованы в том, чтоб победить на выборах, а в случае принятия такого закона они могут потерять свои мандаты», - утверждает Мошнягул.

«Поэтому необходимы учредительное собрание. Мы имеем исторические примеры, когда после окончания работы по принятию Конституции и нового законодательства члены учредительного собрания слаживали с себя полномочия и дальше избирались другие люди», - подытожил эксперт ПЦПСД.

Напомним, что согласно современному законодательству депутатская каденция длится 5 лет.

Полную видеозапись дискуссии можно посмотреть здесь.