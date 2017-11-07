Голова облКВУ Дементий Белый: «Вместо политической рекламы нам нужны дебаты»

Голова Херсонской областной организации Комитета избирателей Украины Дементий Белый считает, что политики должны убеждать избирателя не политической рекламой, а дебатами.

Об этом голова херсонского КВУ рассказал во время публичного диалога "Выборы: новые правила", который в Херсоне организовала общественная организация "Центр UA".

«Что такое политическая реклама? Убеждение, манипулирование. Если какая-то политическая сила хочет убедить людей, она должна это делать в дискуссиях. Должны быть дебаты, быть несколько точек зрения. На всех уровнях должна быть свободная конкуренция», - считает Дементий Белый.

Его коллега Владимир Молчанов считает, что проблема не столько в политической рекламе, сколько в составе избирательных комиссий.

«У нас избирательные комиссии формируются партиями, которые не имеют парламентского представительства, и в большинстве своем не заинтересованы туда попасть снова, а заинтересованы продать свои места в комиссиях. Надо формирование комиссий ограничить только представителями парламентских партий, поровну между фракциями, потому что эти партии заинтересованы в дальнейшем участии в избирательном процессе», - предлагает эксперт.

Полную видеозапись дискуссии можно посмотреть здесь.