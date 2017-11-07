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Представитель народа должен пользоваться неприкосновенностью

Голова ХОО КВУ Дементий Белый убежден, что депутатская неприкосновенность – это обязательный атрибут парламентария, одна из основ парламентской демократии. Но за криминальное преступление депутат обязан нести наказание.

Об этом голова херсонского КВУ рассказал во время публичного диалога "Выборы: новые правила", который в Херсоне организовала общественная организация "Центр UA".

«Представитель народа должен пользоваться неприкосновенностью. Но если человек совершил уголовное преступление – должен быть порядок привлечения к уголовной ответственности за уголовные преступления. У нас все должны быть равны перед законом», - прокомментировал голова ХОО КВУ.

Полную видеозапись дискуссии можно посмотреть здесь.

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