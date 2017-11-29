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У Кочубеївській та Виноградівській ОТГ буде безоплатна правова допомога

У рамках проекту «Розвиток громад Херсонщини через вдосконалення механізму правової допомоги», який херсонський офіс Мережі правового розвитку на базі ХОО КВУ, планується відкриття центрів безоплатної правової допомоги у Кочубеївській та Виноградівській ОТГ.

На сьогоднішній день йде узгодження проекту Меморандуму між херсонським офісом та керівництвом громади, ведеться пошук кадрів.

Цим документом сторони сільські ради ОТГ та херсонський МПР об’єднають свої зусилля для досягнення зазначеної мети шляхом організації спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості осіб, що перебувають під юрисдикцією України, щодо захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших заходів, розміщення друкованої продукції та інформації в Інтернет ресурсах.

Даний проект здійснюється за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

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