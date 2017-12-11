У Херсоні відкрився Центр безоплатної первинної правової допомоги

Віднині у приміщенні Херсонської міської ради започаткував свою роботу Центр із надання безоплатної первинної правової допомоги населенню. Допомога надається у кабінеті 115, м. Херсон, проспект Ушакова, 37 (перший поверх, праворуч від центрального входу).

Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні людини про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження незаконних дій, рішень чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

За первинною правової допомогою може звернутися будь яка людина, без обмежень.

Первинна правова допомога включає:

●надання правової інформації, консультування;

●складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

●надання витягів із законодавства;

●надання допомоги у доступі особи до вторинної правової допомоги та медіації.

А також консультації з питань взаємодії з виконавчими органами, органами місцевого самоврядування, комунальними службами та підприємствами, які надають послуги населенню, з питань захисту прав військовослужбовців та їх родин.

Графік роботи:

З понеділка по четвер: 9:00 - 12:00 та 13:00 - 17:00.

П’ятниця 9:00 - 12:00 та 13:00 - 15:45.

Центр відкрито за підтримки Громадської спілки «Мережа правового розвитку», Міжнародного Фонду «Відродження» та Херсонської міської ради.

Прийом ведуть юристи громадських організацій «Інформаційний-ресурсний центр «Правовий простір» та Херсонської обласної організації Комітету виборців України.

Отримати довідку та записатися на прийом можна за телефоном: 099 468 238 48. Е-mail: kherson2@ldn.org.ua

PS: Херсонський офіс Мережі правового розвитку працює на базі ГО «Інформаційний Ресурсний Центр «Правовий простір» та Херсонської обласної організації Комітету виборців Україні. Безоплатна первинна права допомога надається за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».