Команда Виноградівського центру надання безоплатної первинної правової допомоги переймала досвід у Білозерки

21 грудня команда Виноградівського центру надання безоплатної первинної правової допомоги (що є філією херсонського офісу МПР) завітала до в Білозерського офісу Мережі правового розвитку при ГО "Білозерський центр регіонального розвитку".

Гостей цікавили питання налагодження ефективної співпраці між владою та громадою. Керівник організації Елла Петренко поділилась власним досвідом роботи та досягненнями організації за 10 років.

Юрист центру розповів про прийом громадян, актуальні питання з якими звертаються клієнти офісу, та порядок їх вирішення.

Тепер гості з Виноградівської ОТГ будуть впроваджувати досвід білозерських колег у себе в громаді.

Даний проект здійснюється за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».