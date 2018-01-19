Для виборців восьми областей створили онлайн-мапи приймалень депутатів міськрад

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» запустила онлайн-мапи приймалень депутатів міських рад Дніпра, Херсона, Львова, Рівного, Черкас, Сум та Краматорська, а також оновила онлайн-мапи місцевих депутатів Одеської області.

Онлайн-мапи містять адреси, актуальні контакти приймалень та графіки прийому депутатами міських рад. Вся інформація була перевірена шляхом особистого відвідування «без попередження» депутатських приймалень і може відрізнятися від інформації, зазначеної на веб-сайтах міських рад. Проте саме за інформацією, вказаною на онлайн-мапі, громадяни зможуть потрапити на прийом до свого місцевого депутата.

Також в рамках кампанії було випущено інформаційні буклети «Навідайся до депутата своєї міської ради!», які поширюватимуться у відповідних містах. В інформаційних буклетах зазначена вся актуальна інформація про графіки здійснення прийому депутатами, адреси і контакти їх приймалень.

Громадські організації, які відповідають за «Атестацію місцевих депутатів» в своїх областях, звертаються до виборців та до місцевих депутатів з проханням повідомляти про невідповідності відомостей мапи. Інформацію щодо змін можна надіслати повідомленням на сторінку «Місцеві депутати. Атестація» або зв’язатися із контактною особою у відповідному місті.

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям 14 місцевих рад з 8 областей України. Проект реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями у 7 областях України за підтримки Національного фонду демократії (NED, США).

Контактна особа: Анастасія Матвієнко, тел. (048) 716-40-18, e-mail: matvienko@cvu.od.ua

Докладніше:

На сайті організації

В розділі «Атестація місцевих депутатів» на інформаційному ресурсі «Ізбірком»

В соціальній мережі Facebook на сторінці: «Місцеві депутати. Атестація».

Общественная кампания «Аттестация депутатов местных советов» направлена на содействие решению проблемы низкого уровня открытости, прозрачности и подотчетности избирателям депутатов 14 местных советов из 8 областей Украины. Проект реализуется Одесской областной организацией ВОО «Комитет избирателей Украины» совместно с партнерскими организациями в 7 областях Украины при поддержке Национального фонда демократии (NED, США).