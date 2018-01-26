Депутат з УКРОПУ закликав ветеранів АТО захистити права побратимів

Ветерани АТО не змогли знайти спільної мови із керівництвом Олешківської міської ради й тепер планують висловити свій протест безпосередньо депутатам та міському голові Дмитру Воронову на сесії міської ради, яка відбудеться 2 лютого 2018 року.

Конфлікт виник після того, як стало відомо, що вісім мешканців міста отримують земельні ділянки у привабливих місцях біля Олешківського лісу. Найголовніше, що ці громадяне написали заяви про бажання отримати земельні ділянки... 19 січня цього року й менше ніж за два тижня всі рішення з цього приводу були погоджені.

При цьому, частина учасників бойових дій на Сході України вже два роки не можуть отримати земельні ділянки. Їм відмовляють, бо існує якась міфічна черга на землю.

Сьогодні група ветеранів завітала на засідання Погоджувальної ради з метою прояснити це питання. Конфлікт подолати не вдалося й тепер ветерани закликають своїх побратимів прийти на сесію.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці депутат міської Ради від УКРОПу Василь Паламарчук (цитуємо по повідомленню "Цюрупинськ сьогодні" ):

"Сухий залишок такий, рішення змінювати ніхто не буде, учасники бойових дій не настількі заслужені, щоб їм давати землю, бо вона потрібна людям, яких міський голова сам обрав.

Тому, хто вважає, що його права порушені, чи права його побратимів, приходьте на сесію 02.02.18 о 14.00 год.

Нагадую, що жителі міста оголосили міському голові недовіру, і ця недовіра вже закріплена рішеннями судів, є 19 кримінальних проваджень, за фактами зловживань і розкрадань бюджету, де є особи яким пред'явлено підозру, і вже давно час пред'явити ще одну підозру. Свої права треба захищати. Час настав".