У січні ІМІ зафіксував 11 випадків порушень свободи слова, в Херсоні - жодного

У січні в Україні основними порушеннями прав журналістів стали випадки перешкоджання, політичного тиску та обмеження доступу до публічної інформації – по 3 випадки відповідно. Такі дані подає щомісячний моніторинг Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.

Загалом ІМІ зафіксував у січні 11 випадків порушень свободи слова. Ці порушення сталися у п’яти регіонах країни. Зокрема, лідером порушень цього місяця став Київ (7 випадків).

Порушували право журналістів на професію приватні особи, депутат, посадовці, поліція та органи державної влади.

Крім того, у січні експерти ІМІ зафіксували по одному випадку погроз та економічного тиску. Ці випадки зафіксовані у Києві та на Хмельниччині.

Перешкоджали журналістам у Києві, Львові та Вінниці. Зокрема, у Києві 5 січня біля Києво-Печерської лаври фотокореспонденту Радіо Свобода Сергію Нужненку завадили зняти акцію #принеси_ляльку. Чоловік, що разом зі священиком вийшов із лаври, заважав роботі фотокора, вимагаючи прибрати камеру.

У Вінниці 28 січня учасники мітингу перешкоджали головному редактору місцевого інтернет-видання “Вежа” Андрію Качору вести відеозйомку акції протесту. Зокрема, неодноразово намагалися перешкодити знімати, вибиваючи з рук камеру.

Політичний тиск стосувався, зокрема, журналістів програми “Схеми” та миколаївських журналістів.

Так, миколаївські журналісти Тетяна Локацька та Андрій Лохматов заявили про тиск з боку голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка на місцеві медіа та журналістів, що пишуть про нього критичні матеріали. Останній такий випадок стався з Андрієм Лохматовим, чий випуск програми на замовлення видання “НікВесті” не вийшов на сайті видання. Сюжет стосувався того, як незаконно керівництво Миколаївської ОДА виконує ремонтні роботи в миколаївському аеропорту. А після опублікування сюжету у себе на сторіці Лохматов отримав запрошення від голови ОДА через своїх підлеглих до нього в кабінет.

Журналісти “Схем” заявили про тиск після публікації результатів розслідування “Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента”, в якій розповіли про таємну поїздку Петра Порошенка у відпустку на Мальдіви. Зокрема, журналісти заявили, що на них накинулися з критикою прихильники президента. Вони поставили під сумнів предмет і професійність розслідування. Окрім того, журналісти зіткнулися з численними спробами зламу їхніх електронних пошт й акаунтів у соціальних мережах і месенджерах.

Таким чином, з початку року ІМІ зафіксував 3 випадки перешкоджання, 3 – доступу до інформації та 1 випадок погроз.

*Станом на зараз ще один випадок, пов’язаний з газетою “Чигиринські вісті”, знаходиться на розгляді експертів ІМІ. У зв’язку з тим, що не дивлячись на наявність формальних ознак статуту журналіста у постраждалої особи, у експертів ІМІ виникли сумніви, що дане порушення стосується здійснення журналістської діяльності.

Детальніше про стан свободи слова читайте на сайті ІМІ у рубриці “Барометр свободи слова”.

Інститут масової інформації проводить щомісячний всеукраїнський моніторинг свободи слова за наступними категоріями: фізична агресія, цензура та доступ до інформації, економічний та політичний тиск, юридичний тиск та кібер-злочини проти ЗМІ та журналістів. До щомісячного звіту включаються лише випадки, пов’язані зі свободою слова та професійною журналістською діяльністю. Детальніше про методологію можна прочитати тут.