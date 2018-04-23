Конкурс на навчання для громадських радників

Якщо Вам небайдужий розвиток Вашої громади, Ви добре розумієте її проблеми, прагнете змін і готові виділити час на допомогу громаді, запрошуємо Вас долучитися до регіональної команди громадських радників.

Ми запрошуємо до участі мешканців Одеської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

У команді Ви пройдете спеціалізоване навчання з кваліфікованими тренерами, знайдете підтримку однодумців з усієї України, дізнаєтесь та навчитесь, як можна ефективно спрямувати свої зусилля на якісні зміни в житті громади. Ми пропонуємо навчання з різних питань, які можуть знадобитися раднику в громаді: безпека, фінансова грамотність, захист своїх прав, робота державних інститутів, пошук допомоги та встановлення зв’язків.

Щоб долучитися до формування команди та подати свою кандидатуру на навчання необхідно заповнити Інтернет-опитувальник (https://goo.gl/3zeQek) до 28 квітня 2018 року.

Результати опитування буде опрацьовувати конкурсна комісія. Члени комісії можуть зателефонувати Вам і уточнити додаткову інформацію після отримання Ваших відповідей на запитання Інтернет-опитувальника.

За результатами відбору Ви будете запрошені на безоплатне навчання, яке проходитиме в три етапи в період з травня по липень 2018 року.

Дати навчання:

Модуль І – 17-20 травня

Модуль ІІ – 10-13 червня

Модуль ІІІ – 8-11 липня

Участь в усіх етапах навчальної програми обов’язкова, випускники отримають свідоцтво. Місце проведення – м. Одеса. Організатори забезпечують проживання, харчування та відшкодування транспортних витрат.

Про результати відбору Ви будете повідомлені телефоном або електронною поштою, яку вкажете в опитувальнику.

Якщо виникають додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся, контактний номер телефону: +38 097 128 02 10 або електронна скринька: paralegals.network@gmail.com

Також додаткову інформацію, доступ до Інтернету та, за необхідності, допомогу в заповненні опитувальника Ви зможете отримати в місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги (http://legalaid.gov.ua/ua/local-centres) та офісах Мережі правового розвитку (http://ldn.org.ua/office/).