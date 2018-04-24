У Білозерці стартує програма навчання для сучасних депутатів

Білозерська об’єднана територіальна громада стала учасником проекту «Депутат XXI сторіччя», який реалізовується в Черкаській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській, Вінницькій і Київській областях. Протягом травня-листопада 2018 року в рамках проекту в Білозерській ОТГ планується серія навчальних семінарів (майстерень) для депутатів місцевих рад та їх помічників. Перша майстерня з теми «Новий депутат: Депутатська діяльність в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні» відбудеться вже 14-15 травня в приміщенні Білозерської селищної ради, в кабінеті голови.

Під час дводенного навчання будуть розкриті такі теми: «Об'єднана громада: Нові повноваження. Нові обов'язки», «Депутатські ризики: Від електронного декларування до конфлікту інтересів», «Новий депутат - шлях від статиста до реформатора», «Програмно-цільовий метод бюджетування» та інші теми, корисні для місцевого депутата.

Тренери не тільки розкажуть теоретичний матеріал, а й проведуть практичні вправи з учасниками майстерні, роботу в групах.

Всі учасники будуть забезпечені учбовими матеріалами і харчуванням під час навчання. За підсумками всіх 3 майстерень будуть вручені сертифікати. До участі в майстерні запрошується місцеві депутати, їх помічники, особи які планують балотуватися. Для участі в майстерні «Новий депутат: Депутатська діяльність в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні» необхідно заповнити просту гугл-форму, щоб координатор проекту міг зв’язатися з вами та надіслати остаточну програму майстерні та в подальшому інформаційні матеріали – https://goo.gl/forms/NH8MSAJ6j3BwGPtn2

Довідка про проект: Проектом «Депутат XXI сторіччя» передбачається розробка та організація серії навчальних семінарів (майстерень) для депутатів місцевих рад та їх помічників. Головні акценти навчання будуть націлені на виклики пов'язані з реформуванням місцевого самоврядування в Україні, на отримання знань і навичок, необхідних депутату в сучасному світі. Також проект передбачає вивчення і імплементацію світового досвіду та успішних практик народного представництва в провідних демократичних країнах. Проект здійснює Черкаська обласна організація Комітету виборців України, за підтримки фонду The National Endowment for Democracy (США).