» » У Новорайській та Борозенській ОТГ хочуть впровадити безоплатну правову допомогу

У Новорайській та Борозенській ОТГ хочуть впровадити безоплатну правову допомогу

29 травня експерти херсонського офісу Мережі правового розвитку поспілкувалися з головами провели в Новорайській  (Бериславський район) та Борозенська ОТГ (Великоолександрівський район) круглі столи з теми «Проблеми та перспективи запровадження безоплатної правової допомоги в громаді».

На сьогоднішній день в об’єднаних територіальних громадах є проблема з наданням правової допомоги – юристів на місцях не має. Тому людям доводиться їздити в район, а це далеко і незручно.

Керівник проекту Василь Касьянов та експерт проекту Олександр Мошнягул розповіли керівництву громад, представникам виконкому та депутатам про всеукраїнську мережу правової допомоги та про те, що є можливість впровадити центр надання безоплатної правової допомоги в громаді, але для цього необхідно прийняти місцеву Програму, яка дозволить залучати спеціалістів.

Як в Новорайській, так і в Борозенській ОТГ, керівництво налаштовано на співпрацю в цьому напрямку, адже голови розуміють важливість безоплатної правової допомоги і самі час від часу потребують допомоги юристів. За попередньою домовленістю експерти херсонського офісу Мережі правового розвитку передадуть в громади розроблені ними зразки типових НПА й в подальшому будуть допомагати у впровадженні правової допомоги.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

ОТГ правова допомога

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica