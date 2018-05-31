У Новорайській та Борозенській ОТГ хочуть впровадити безоплатну правову допомогу

29 травня експерти херсонського офісу Мережі правового розвитку поспілкувалися з головами провели в Новорайській (Бериславський район) та Борозенська ОТГ (Великоолександрівський район) круглі столи з теми «Проблеми та перспективи запровадження безоплатної правової допомоги в громаді».

На сьогоднішній день в об’єднаних територіальних громадах є проблема з наданням правової допомоги – юристів на місцях не має. Тому людям доводиться їздити в район, а це далеко і незручно.

Керівник проекту Василь Касьянов та експерт проекту Олександр Мошнягул розповіли керівництву громад, представникам виконкому та депутатам про всеукраїнську мережу правової допомоги та про те, що є можливість впровадити центр надання безоплатної правової допомоги в громаді, але для цього необхідно прийняти місцеву Програму, яка дозволить залучати спеціалістів.

Як в Новорайській, так і в Борозенській ОТГ, керівництво налаштовано на співпрацю в цьому напрямку, адже голови розуміють важливість безоплатної правової допомоги і самі час від часу потребують допомоги юристів. За попередньою домовленістю експерти херсонського офісу Мережі правового розвитку передадуть в громади розроблені ними зразки типових НПА й в подальшому будуть допомагати у впровадженні правової допомоги.