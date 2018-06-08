У п'ятницю презентують моніторинг дотримання прав людини в ОТГ

15 червня о 13.00 в Кризовому медіа-центрі. Херсон (вул. Пилипа Орлика, 30, оф. 33) о 10-00 відбудеться прес-конференція з теми «Стан із дотриманням прав людини та надання безоплатної правової допомоги в ОТГ Херсонської області: презентація дослідження».

Херсонський офіс Мережі правового розвитку, що працює на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України, зробив моніторинг, присвячений дотриманню прав людини та виявленню місцевих проблем, в 4 ОТГ – Виноградівській, Великокопанівській, Гладківській та Кочубеївській.

Результати моніторингу презентує голова ХОО КВУ, соціолог Дементій Бєлий.

На прес-конференцію запрошуються представники всіх зацікавлених ЗМІ, громадські активісти.