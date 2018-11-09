Демократичний десант у Долматівській ОТГ

7 листопада відбувся черговий візит експертів Причорноморського центру політичних та соціальність в Долматівську ОТГ в межах програми “Побудова діалогу в об’єднаних громадах Херсонської області шлях до розв’язання конфліктів”. З червня цього року експерти допомагають Долматівці розробити стратегічне бачення розвитку громади, адже саме його відсутність на сьогоднішній день у новоствореній громаді вважають основною проблемою.

Експерти та партнери Центру зустрілися з мешканцями трьох населених пунктах громади – с.Світанок, с.Добропілля, с.Київка.

Візити експертів проходили одночасно зі звітами голови ОТГ та старости, які «розігріли» інтерес мешканців. Після цього до роботи приступили експерти Центру, які задавали питання щодо проблем громади, пропозицій по їх вирішенню та разом з мешканцями ОТГ намагались з'ясувати можливості розвитку громади та загрози, які можуть при цьому виникнути. Було розглянуто і виявлено низку спільних проблем, котрі пояснюються «розривами» в комунікації і як результат – непорозуміннями. Однією з таких проблем є незрозумілий для мешканців платіж «за соду» для прибирання у закладах освіти, що по факту виявився переліком миючих засобів та є доволі обґрунтованим. При роботі з мешканцями громади виникало багато спірних питань та проблем, що є глобальними і мають рівень вирішення вище повноважень ОТГ. Однак, як зауважив керівник Причорноморського центру Олександр Мошнягул, хоча такі фактори і є потенційно незмінними, вони сильно впливають на подальший розвиток громади, і це треба враховувати при створенні стратегічного бачення. До таких проблем мешканці віднесли відсутність банкоматів та зникнення поштових відділень. Спільними для сіл виявилися проблеми з дорожнім покриттям, пересуванням перевантажених фур, несплата земельного податку, проблеми зі сміттям.

Усього в рамках візиту відвідано сходки мешканців у трьох населених пунктах громади – с.Світанок, с.Добропілля, с.Київка. Експертну коаліцію представляли херсонський регіональний Ресурсний центр з розвитку місцевої демократії (Олександр Мошнягул та Артем Чайковський), ХОО КВУ (Дементій Бєлий) та ГО «Транспорт Херсонщини» (Володимир Молчанов). За отриманими даними буде проведено аналіз, створено і презентовано стратегічне бачення розвитку громади.

Дослідження реалізується в рамках проекту “Побудова діалогу в об’єднаних громадах Херсонської області шлях до розв’язання конфліктів”, який здійснює Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження".