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У День місцевого самоврядування члени Громадської ради отримали подяки

У день місцевого самоврядування херсонський міський голова Володимир Миколаєнко відзначив подяками членів громадської ради.

Під час час урочистостей в театрі ім.Куліша 7 грудня Володимир Миколаєнко вручив подяку голові Громадської ради Олександру Мошнягулу та членам ГР Вірі Задніпряній, Анатолію Скороходу, Артему Чайковському, Катерині Пономаренко.    Мер дякує громадським активістам за активну громадську діяльність, сприяння налагодженню ефективної взаємодії громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань соціально-економічного, культурного розвитку міста та забезпечення освітньо-культурних, соціальних й інформаційних потреб нацменшин, збереження історико-культурної спадщини.

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