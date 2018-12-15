Досрочно собраны подписи под петицией о наведении порядка на транспорте

Херсонцы досрочно собрали подписи под электронной петицией с требованием разорвать договора с пассажирскими перевозчиками, которые виновны в "транспортном коллапсе".

За шесть дней до окончания срока было собрано на официальном сайте городского совета 250 необходимых подписей. Подписи были собраны несмотря на то, что с их сбором возникли сложности. Доступ до данной петиции, как фиксировали активисты, был некоторое время недоступен.

Теперь, согласно регламенту, городские власти обязаны рассмотреть требования горожан и принять соответствующее решение.

Напомним, что данная электронная петиция была создана депутатом Херсонского городского совета Дмитрием Ильченко в разгар "транспортного коллапса", который разразился в середине ноября.

В те дни горожане, фактически, захватили большой зал заседаний Херсонского городского совета и потребовали от городского головы экстренных мер по наведению порядка в городе. Владимир Миколаенко под нажимом горожан подписал распоряжение об увольнении начальника управления транспорта М.Виркун.

"Транспортный коллапс" был вызван всеобщим саботажем перевозчиков и самовольным повышением цены за проезд со стороны некоторых фирм до 8 грн.

Как объяснили свои действия сами перевозчики, это была их реакция на решение суда приостановить повышение тарифа с 4-х до 6-ти гривен до проверки законности данного решения. Судебный иск подал депутат от ВО "Батькивщины" Дмитрий Ильченко.

Одним из требованием общественности стало проведение открытого конкурса на должность начальника управления транспорта, разрыв договоров с частными перевозчиками, которые не выполнили своих обязательство, увеличение коммунального транспорта. Среди кадровых предложений от общественности стало выдвижение известного херсонского общественного деятеля Владимира Молчанова на должность начальника управления транспорта