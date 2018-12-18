Підсумки децентралізації на Херсонщині

18 грудня в Херсонському Центрі розвитку місцевого самоврядування за участі представників Херсонської обласної держадміністрації, Херсонської облради та ЗМІ відбувся підсумковий прес-захід за 2018 рік «Новорічні смаколики від децентралізації: що було і чого чекати?».





Представники Центру розповіли, що у 2018 році охопили своїми заходами більше 6000 учасників.

Заходи присвячувалися процесам об’єднання, проектної діяльності, муніципальним послугам, роботі з бюджетними питаннями та іншим важливим питанням для представників ОТГ.

Детальніше про досягнення розповілаи директорка Оксана Сілюкова та радники Центру.

Вони окреслили основні завдання на 2019 рік, серед яких пріоритетами залишаються створення нових ОТГ та підтримка тих громад, які працюють вже не перший рік, а також робота з об’єднаними громадами в напрямку створення Стратегій, проектів, передачі їм досвіду та кращих світових практик.





Заступниця голови обласної ради Оксана Рукавішнікова та Директор департаменту економічного розвитку ОДА розповіли про перебіг децентралізації на Херсонщині, стан прийняття скоригованого Перспективного плану формування територій громад області, нещодавно створену Раду регіонального розвитку та поступовий перехід до реформування субрегіонального рівня. Також, торкнулися питання подальшого формування нових ОТГ та забезпечення їх фінансово-економічної спроможності, наголосивши на тому, що 2019 рік – останній рік добровільного об’єднання, і наступні вибори 2020 року мають відбутися на новій територіальній основі.

«Реформа децентралізації здійснювалась для того, щоб наблизити владу до людей, скоротити відстань від людини до громади, яка має реальний фінансовий ресурс для вирішення проблем» - сказав Дмитро Бутрій.

«Нині на території області вже утворено 30 об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшло 103 сільських, селищних та міських територіальних громад. Частка територіальних громад, що об’єдналися до загальної кількості громад області, становить 35%», - резюмував директор Департаменту.

Херсонський ЦРМС, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», активно співпрацює з об’єднаними та необ’єднаними тергромадами за різноманітними напрямками.

Підготовлено за матеріалами Херсонського ЦРМС та прес-служби ХОДА