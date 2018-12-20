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Окупаційний режим у Криму бере у заручники членів родин українських держслужбовців

Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв прокоментував затримання 12 грудня на адміністративній межі з окупованим Кримом Едема Бекирова.
Губернатор вважає, що  Елементів є, фактично, заручником, якого взяла  окупаційна влада у зв'язку із принциповістю  та активної проукраїнської позиції його дружини Гульнари Бекирової, заступника голови Генічеської райдержадміністрації.

"Саме через активну проукраїнську позицію Гульнари Бекирової окупанти вирішили помститися їй, захопивши її чоловіка!!! 
Діі окупантів є принизливими і жалкими, але українські люди сильні духом і витримають будь-які випробування заради держави та народу.
 Тож, ми на разі, звертаємося до усіх компетентних представників, правоохороних органів і державної безпеки, уповноважених з прав людини, щоб разом вимагати негайного звільнення наших заручників. 
Ми мусимо врятувати життя громадського активіста, вірного українського сина - кримського татарина Едема Бекирова", - заявляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.
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