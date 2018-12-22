Бюджетний процес в Новій Каховці. Частина депутатів покинула сесію

20 грудня 2018 року під час проведення бюджетної сесії депутати від партій «Совість України» та «Укроп» вирішили покинути залу.

Зроблено це в знак протесту проти того, що депутатська більшість повністю ігнорує пропозиції даних партій, порушує регламент сесії, виносить пропозиції з голосу (що заборонено чинним законодавством).

Також депутати обурені тим, що багато коштів виділяється на зайві речі (футбол, газета, радіо, муніципальна охорона), натомість мало виділяється на потреби ОСББ та на годування дітей в школах.



Ось офіційне роз’яснення від депутата міської ради Іллі Ісакова, яке було оприлюднено в інтернет-виданні "Нова Каховка інфо":

Оскільки при підготовці сесії були порушені Регламент Новокаховської міської ради ( п.9.5. Депутат міської ради має право отримати матеріали з питань, які виносяться на розгляд сесії не пізніше ніж за 3 дні до проведення засідання постійної комісії), ЗУ «Про доступ до публічної інформації» - більше половини питань знову виносяться з голосу грубо порушуючи вимогу обов’язкової публікації проекту рішення на офіційному сайті міста не менш ніж за 15 діб до сесії.

Пропозиції наших партій щодо зменшення фінансування КП «Муніципальна варта», радіо, газети, громадської організації «Енергія» та ГО «Ніхто крім нас» не враховані. Харчування дітей 1-4 класів не збільшено до прийнятного розміру, замість цього запланована допомога 57 бригаді на 1 млн. грн.

Ми не будемо підтримувати цей бюджет та ці програми. Ми не маємо морального права голосувати за цей корупційний бюджет, який не відповідає інтересам громадян нашого міста.



