Бюджетний комітет ГР – за прозорий громадський бюджет та публікацію додатків рішень

Бюджетний комітет Громадської ради у цьому скликанні активно працював над питаннями тарифів на проїзд у громадському транспорті, ухвалення та внесення змін до положення про громадський бюджет над усіма змінами до бюджету - як на 2018-й рік, так і над ухваленням бюджету-2019.

Про це розповіла керівник бюджетного комітету Євгенія Вірлич на останньому в цьому році засіданні Громадської ради.

Спочатку вона подякувала міському голові та всім адекватним депутатам за підтримку під час ухвалення бюджету 2019 року. Він пройшов без громадських слухань, але з бюджетним комітетом завжди був на зв'язку департамент фінансів та бюджету, тому всі відповіді на запитання вони отримували вчасно.

Євгенія Вірлич наголосила, що бюджетний комітет наполягає на змінах до положення про громадський бюджет - саме тих, які вносила Громадська рада. Ключовим питанням є ухвалення окремого пункту про конфлікт інтересів.

Також бюджетний комітет активно займається моніторингом облаштування інфраструктури міста для людей із особливими потребами.

«У зв'язку із набранням чинності нових норм ДБН, ми розуміємо, що контроль за витрачанням коштів та технологією будівництва вже посилився, але звертаємо Вашу увагу на те, що контроль з боку міського голови зайвим не буде, тому просимо звернути особливу увагу на виконання та фінансування щойно ухваленої програми доступності у повному обсязі», - прокоментувала Євгенія Вірлич.

Із складнощів, з якими стикався бюджетний комітет, - стосунки з бюджетною депутатською комісією. На жаль, поки не вдається знайти спільну мову з Русланом Рубаном - очільником комісії . Тож голова бюджетного комітету ГР звернулася до міського голови із проханням сприяти налагодження контакту із ним або іншими особами, які можуть оперативно інформувати бюджетний комітет про депутатські комісії та документи, які там розглядаються.

Також Євгенія Вірлич наголосила на тому, що на сайті Херсонської міської ради дуже багато проектів рішень викладаються БЕЗ ДОДАТКІВ, які фактично є важливою складовою рішень, та попросила міського голову проконтролювати виправлення цього неподобства.