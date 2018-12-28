Міський голова згоден з гуманітарним комітетом ГР щодо паліативної допомоги в місті

Гуманітарний комітет Громадської ради виступає за спрощення процедури зміни вулиць, фінансування громадських організацій з міського бюджету виключно за конкурсом, вирішення проблеми паліативної медичної допомоги в місті та впровадження етичного кодексу для органів міського самоврядування.

Про це розповів керівник гуманітарного комітету Артем Чайковський на останньому в цьому році засіданні Громадської ради.

Так, питання спрощення процедури зміни назв вулиць актуалізувалося після подачі членом гуманітарного комітету Ібрагімом Сулеймановим петиції про перейменування вулиці міста (Потьомкінської) на честь загиблого патріота Дениса Лошкарьова.

За словами Артема Чайковського, попри наявності технічних проблем у підписанні петиції, сама по собі процедура перейменування є громіздкою і потребує спрощень.

За словами міського голови, питання про перейменування вулиці можна вносити на сесію з «голосу», проте позиція гуманітарного комітету громадської ради – спрощення та демократизація процедури. Питання потребує детального розгляду на засіданні гуманітарного комітету та винесення напрацювань на загальне засідання громадської ради з метою формування конкретних пропозицій до міського голови.

Також гуманітарний комітет вважає, що фінансування громадських організацій з міського бюджету повинно відбуватися виключно за конкурсом.

Міський голова пояснив, що прерогатива у отриманні фінансування надається організаціям з розвинутою сіткою залучення членів організації до її діяльності (великі мережі спортивних секцій тощо). За його словами, є радники, що дозволяють відсіяти відкриту профанацію.

Але позиція гуманітарного комітету – подібне фінансування ГО, у тому числі і спортивних, є дискримінаційним, фінансування потрібно проводити на конкурсних засадах. Також необхідні адекватні критерії оцінки для конкурсних розподілів.

Не оминув увагою гуманітарний комітет і стан паліативної допомоги в місті, який є незадовільним та не реалізується у повному обсязі. Паліативна допомога — це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення страждань завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці й лікування болю та інших фізичних симптомів, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки.

Як зазначив голова гуманітарного комітету Артем Чайковський, в кращому випадку у місті реалізована лише медична частина питання (знеболювання тощо). Стан приміщень / хоспісу – незадовільний. Питання є гостросоціальним та бюджетно непопулярним.

Міський голова також стурбований цією проблемою та згоден, що галузь потребує втручання та громадського лоббі.

Останнім питанням, на якому акцентує увагу гуманітарний комітет – необхідність використання етичного кодексу для органів міського самоврядування. Нещодавно в Херсоні стався конфлікт мешканців міста з керівником архітектурно-будівельної інспекції Ростиславом Маршаком, який закінчився бійкою. Ця ситуація слугувала тригером для розгляду цього питання у лавах гуманітарного комітету.

Позиція міського голови і комітету збіглись у тому, що хамство посадовців є неприпустимим. Розбіжностями послугували власне поведінка отримувачів послуг, які провокують посадовців. Тому дане питання потребує детального розгляду як в комітеті, так і на загальному засіданні міської ради з метою формування конкретних пропозицій до міського голови.



