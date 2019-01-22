Поліція перевіряє факти порушень передвиборчої агітації у Херсоні, Генічеську та Скадовську

Поліція Херсонщини повідомила, що здійснює перевірку фактів порушень передвиборчої агітації. У Херсоні, Скадовську та Генічеську перевіряються біг-борди із зображеннями кандидатів у Президенти України із можливим порушенням вимог виборчого законодавства.

Так, в поліцію Генічеського району надійшло повідомлення, що на в'їзді в районний центр встановлені кілька білбордів з порушенням виборчого законодавства. На місці поліцейські попередньо встановили, що на білбордах із зображеннями кандидатів у Президенти України в порушення вимог адміністративного законодавства (ст. 212-13 КУпАП) відсутні відомості про установу, що здійснила їх друк, тираж та інформація про відповідальних за випуск осіб. Відділ комунікації поліції Херсонської області повідомляє, що проводиться подальша перевірка інформації.

У Херсоні та Скадовську після звернення спостерігачів Громадянської Мережі "Опора" поліція виявила одинадцять таких білбордів (три у Херсоні та вісім у Скадовську) з аналогічними порушеннями. Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку, проводиться подальша перевірка.





Поліція Херсонської області нагадує представникам політичних партій та кандидатам на пост Президента України, що за подібні порушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 212-13 КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





















Нагадаємо, 31 грудня розпочалася передвиборча кампанія по виборам Президента України. Передвиборча агітація для кандидатів у Президенти розпочинається з моменту реєстрації. Передвиборча агітація повинна проходити за рахунок коштів передвиборчого фонду кандидатів. На кожних агітаційних примірниках повинно бути вказані відомості про те, хто здійснив друк, тираж та відомості про відповідальних осіб. Це робиться для того, щоб мати можливість проконтролювати прозорість та законність витрат кандидатів.