Мангера отстранили от должности главы Херсонского областного совета
Владислав Мангер только что решением Шевченковского районного суда города Киева был отстранен от должности главы Херсонского областного совета. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.
По решению суда его отстранили временно - до 6 апреля 2019 года.
Дмитрий Ильченко написал: "Коротко: Мангера отстранили от должности до 06.04.19 года.
То есть его остранили на время его же отпуска, который он взял на время активной фазы расследования.
Не могу сказать, что доволен решением как адвокат. Но понимаю, что это не худший результат - по сравнению с тем, что 2 недели назад обвинение требовало посадки Мангера в незаконно существующий изолятор СБУ".
О начале суда мы уже писали.
Напомним, главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру предъявлено подозрение в заказе убийства Екатерины Гандзюк.
Несколько недель назад, после озвученных обвинений, сам Владислав Мангер поставил перед депутатами областного совета вопрос о своей отставке. Тогда этот вопрос не получил никакой поддержки.
По решению суда его отстранили временно - до 6 апреля 2019 года.
Дмитрий Ильченко написал: "Коротко: Мангера отстранили от должности до 06.04.19 года.
То есть его остранили на время его же отпуска, который он взял на время активной фазы расследования.
Не могу сказать, что доволен решением как адвокат. Но понимаю, что это не худший результат - по сравнению с тем, что 2 недели назад обвинение требовало посадки Мангера в незаконно существующий изолятор СБУ".
О начале суда мы уже писали.
Напомним, главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру предъявлено подозрение в заказе убийства Екатерины Гандзюк.
Несколько недель назад, после озвученных обвинений, сам Владислав Мангер поставил перед депутатами областного совета вопрос о своей отставке. Тогда этот вопрос не получил никакой поддержки.