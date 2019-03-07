Стало відомо скільки кримчан вже готові, щоб проголосувати на виборах Президента України

Близько півтори тисячі кримчан вже приготувалися до голосування 31 березня 2019 року. Вони подали заяви до Державного реєстру виборців із проханням тимчасово змінити свої виборчі адреси. Про це розповів перший заступник постійного представника Президента України в АР Крим Ізет Гданов на вчорашній прес-конференції у Херсоні.Для того, щоб мешканці окупованого Криму змогли змінити свою виборчу адресу та отримати можливість проголосувати залишилося ще вісімнадцять днів.На цих виборах спростилася процедура тимчасової зміни виборчої адреси для мешканців окупованого Криму для участі у виборах Президента. Для цього необхідно особисто звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців, надати паспорт та копію паспорта та написати заяву із проханням тимчасової зміни виборчої адреси. Після цього вже приїхати в день голосування на обрану виборчу дільницю.За офіційними відомостями Держаного реєстру виборців на території Автономної республіки Крим, яка зараз окупована Росією, перебуває 1 млн 510 тисяч виборців.