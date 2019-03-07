В Херсоне будут просить о поддержкe национальных меньшинств и коренных народов
В понедельник, 11 марта, в Херсонском облмуздрамтеатре им. Кулиша начнется межнациональный форум «Херсонщина многонациональная» - сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Целью форума является консолидация национально-культурных общин для развития Херсонщины, обсуждения актуальных вопросов и определение путей их решения.
Планируется рассмотреть вопросы взаимодействие власти и национально-культурных обществ, орагнизацию образования национальных меньшинств и коренных народов, другие вопросы.
В работе форума примет участие уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
После дискуссий участники подпишут Обращение к Президенту Украины Петра Порошенко о принятии всеукраинской программы поддержки нацменьшинств и коренных народов.
Целью форума является консолидация национально-культурных общин для развития Херсонщины, обсуждения актуальных вопросов и определение путей их решения.
Планируется рассмотреть вопросы взаимодействие власти и национально-культурных обществ, орагнизацию образования национальных меньшинств и коренных народов, другие вопросы.
В работе форума примет участие уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
После дискуссий участники подпишут Обращение к Президенту Украины Петра Порошенко о принятии всеукраинской программы поддержки нацменьшинств и коренных народов.