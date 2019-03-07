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Близько 105 тисяч кримчан отримали адміністративні послуги на Херсонщині

У 2018 році близько 105 тисяч жителів Криму звернулися тільки в Херсонській області за отриманням адмінпослуг. Ще біля 3 мільйонів громадян України перетнули адміністративну межу із окупованим Кримом через три пункти переходи, які розташовані на території нашої області. Про це повідомив на брифінгу перший заступник представника Президента України в Криму Ізет Гданов, передає ПІК

Значна частина адміністративних послуг для кримчан – це паспорти для виїзду за кордон, отримання ІД картки, свідоцтва про народження чи про смерть. За словами Гданова, одним з кроків по деокупації Криму є створення умов для отримання послуг громадянами України, які проживають на території півострову.   скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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