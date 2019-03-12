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Херсонський осередок Національного корпусу закликає до акцій протесту

У суботу, 16 березня, відбудеться масштабна акція на Майдані Незалежності у Києві «#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!». Ми закликаємо громадські рухи, організації, політичні сили та усіх українців, які обурені розкраданням військового бюджету в час війни, долучитись до мітингу! Акція відбуватиметься без партійної символіки та прапорів - повідомляється на сторінці Херсонського осередку "Національного корпусу".


"Національний корпус" висуває наступні вимоги:

Взяти під варту та арештувати рахунки і майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми - Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, керівництва ДК «Укроборонпром», а також директорів усіх державних підприємств, які були учасниками схеми, за вчинені ними злочини (щонайменше, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 КК України);

Призначити усім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна;

Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, у частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом;

Генеральному прокурору щотижня звітувати щодо стану розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету.

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