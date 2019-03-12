Херсонський осередок Національного корпусу закликає до акцій протесту

У суботу, 16 березня, відбудеться масштабна акція на Майдані Незалежності у Києві «#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!». Ми закликаємо громадські рухи, організації, політичні сили та усіх українців, які обурені розкраданням військового бюджету в час війни, долучитись до мітингу! Акція відбуватиметься без партійної символіки та прапорів - п овідомляється на сторінці Херсонського осередку "Національного корпусу".

"Національний корпус" висуває наступні вимоги:Взяти під варту та арештувати рахунки і майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми - Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, керівництва ДК «Укроборонпром», а також директорів усіх державних підприємств, які були учасниками схеми, за вчинені ними злочини (щонайменше, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 КК України);Призначити усім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна;Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, у частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом;Генеральному прокурору щотижня звітувати щодо стану розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету.