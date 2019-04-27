ЗМІ не справилися із якісним інформуванням про перебіг виборів - медіаексперти

70% медіа-експертів та журналістів вважають, що тема виборів Президента України висвітлювалась в ЗМІ широко, але не якісно. Такі дані аналізу Фундації «Суспільність» та Асоціації «Спільний простір», який презентували в пресс-центрі Українського кризового медіа-центру.

«Це дослідження ми робили в унікальний час, три дні між двома турами голосування. Тому ці дані є найсвіжішими і відображають роль ЗМІ у виборчій кампанії та формуванні думки виборців», – розповів Тарас Петрів, президент Фундації «Суспільність».





Аналіз базується на опитуванні більше сотні медіа-експертів та журналістів з усієї України. Окрім опитування щодо якості висвітлення теми виборів, респонденти дали відповіді на наступні питання: Інформацією з яких ЗМІ виборці використовували найбільше, щоб визначитися за кого голосувати на виборах? (70% – Телебачення, 20% – Інтернет-сайти, 10% – Соціальні мережі), В якому форматі виборці отримували інформацію про вибори? (31% – Телевізійні новини, 27% – Телевізійні ток-шоу, 17% – Соціальні мережі), Як російська пропаганда вплинула на висвітлення виборів? (54% – пливала на висвітлення деяких подій, 25% – Впливала, але не визначала інформаційну політику), Які ЗМІ найбільше піддавалися російській пропаганді? (44% – соціальні мережі, 26% – Інтернет ЗМІ, 18% – Телевізійні ток-шоу).





«Це були перші вибори за часи незалежної України, де були важливі технології, а також де дискусії були такими запеклими та жорсткими.

Ми констатуємо, що Україна в цих виборах не залишилася поза світовими трендами. Традиційні формати політики відмирають і ми переживаємо ті ж самі тенденції, що і країни старої демократії», – зауважив Олександр Чекмишев, керівник моніторингового центру Фундації «Суспільність» та Асоціації «Спільний простір».