» » Лабиринт із криги та вогню: анонс

Лабиринт із криги та вогню: анонс

18 травня о 14:00 пров Успенський, 25, ресторан Corbett (велика зала)


Презентація антології актуальної драми «Лабіринт із криги та вогню» про Революцію Гідності і гібридну війну.



«Лабіринт із криги та вогню» - антологія українських п’єс про революцію Гідності і Гібридну війну та передчуття грізних подій. Антологія складається з трьох частин:


«Революція Гідності»


«На межі»


«Війна, якої не було»


Героями п’єс стають революціонери та їхні супротивники, лікарі і поранені, полонені і біженці, але всі вони – актуальні персонажі сьогодення.


У створенні книги брали участь автори різних поколінь і стилів: О.Вітер, В.Купянський, О.Миколайчук-Низовець, Н.Неждана, О.Пономарева, Н.Симчич, Д.Терновий Д.Фертиліо, І.Юзюк.


Деякі з п’єс уже були переможцями на престижних конкурсах «Коронація слова», «Євродрама», «Кальміюс», «Київська пектораль», втілені у читаннях і виставах в Україні і закордоном, зокрема у Польщі, Франції, Німеччині. Їх об’єднує одне – осмислення новітньої України.


Антологія «Лабіринт із криги та вогню» - це унікальна можливість для театрів бути актуальними у буремний для країни час.


В межах презентації – діалог про актуальну драму, показ фото і відео з вистав за п’єсами антології в Україні і закордоном.


Запрошуємо херсонців на зустріч з українськими драматургами, перекладачами, упорядниками антології Недою Нежданою і Олегом Миколайчуком.


скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Мельпомена Таврии театр

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica