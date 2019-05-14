Лабиринт із криги та вогню: анонс

18 травня о 14:00 пров Успенський, 25, ресторан Corbett (велика зала)





Презентація антології актуальної драми «Лабіринт із криги та вогню» про Революцію Гідності і гібридну війну.







«Лабіринт із криги та вогню» - антологія українських п’єс про революцію Гідності і Гібридну війну та передчуття грізних подій. Антологія складається з трьох частин:





«Революція Гідності»





«На межі»





«Війна, якої не було»





Героями п’єс стають революціонери та їхні супротивники, лікарі і поранені, полонені і біженці, але всі вони – актуальні персонажі сьогодення.





У створенні книги брали участь автори різних поколінь і стилів: О.Вітер, В.Купянський, О.Миколайчук-Низовець, Н.Неждана, О.Пономарева, Н.Симчич, Д.Терновий Д.Фертиліо, І.Юзюк.





Деякі з п’єс уже були переможцями на престижних конкурсах «Коронація слова», «Євродрама», «Кальміюс», «Київська пектораль», втілені у читаннях і виставах в Україні і закордоном, зокрема у Польщі, Франції, Німеччині. Їх об’єднує одне – осмислення новітньої України.





Антологія «Лабіринт із криги та вогню» - це унікальна можливість для театрів бути актуальними у буремний для країни час.





В межах презентації – діалог про актуальну драму, показ фото і відео з вистав за п’єсами антології в Україні і закордоном.





Запрошуємо херсонців на зустріч з українськими драматургами, перекладачами, упорядниками антології Недою Нежданою і Олегом Миколайчуком.



