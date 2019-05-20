Відома громадська активістка відмовилася стати губернатором

Оксана Глєбушкіна, відома громадська діячка, одна із керівниць авторитетної організації "Нова генерація", повідомила в мережі про несподіване запрошення від команда новообраного Президента очолити посаду голови облдержадміністрації. Пані Оксана відмовилася з об'єктивних причин, й її попросили назвати достойну з її точки зору іншу кандидатуру. Тоді Оксана Глєбушкіна звернулася за допомогою до своїх друзів у Фейсбуці. Активісти відразу запропонували їй кілька кандидатур.

Ось такий текст сьогодні залишила на своїй сторінці Оксана Глєбушкіна: "Тут неочікувана пропозиція надійшла від команди новообраного Президента, що займається підбором персоналу на керівні державні посади - запропонували мені подати документи на посаду голови Херсонської ОДА. Подати сьогодні.



В мене багато причин, зокрема й ідеологічних, за яких я на 99% впевнена, що не подам документи і буду продовжувати займатись тою діяльністю, яку здійснюю зараз разом із командою чудових людей в ГО "Громадський центр "Нова генерація"



Але в мене й рекомендації питали. І тут питання хочу вам задати, колеги з Херсону та Херсонської області. Хто саме той чи саме та, хто може прийняти цей виклик в тих умовах, що є?"



Пізніше Оксана написала: "Колеги, дякую за слова підтримки кожному і кожній, хто написав. Питання для мене вже закрите. Працюємо далі і робимо свою роботу якісно і чесно. Я бачу свій вклад в розвиток країни, регіону і громади саме в тому статусі, який маю зараз. І головне - я вірю в те, що роблю".



Процитуємо кілька дописів

Депутат Херсонської міської ради Михайло Линецький написав: "Пані Оксано! Запросіть до співпраці Івана Лопушинського і Олега Половцева. Перший - «Енциклопедія» Законодавства і знає майже всіх місцевих керівників за останні десятиліття. Другий має креативні підходи до формування команд і кілька успішних, вже реалізованих, проектів".



Журналіст Оксана Казакова так прокоментувала: "Це несподівана відкритість з боку команди нового Президента. Вражена, але побачимо. З одного боку, хочется сказати: треба спробувати, бо ви достойна кандидатка, а з іншого - є певні побоювання, що в такий спосіб вас використовують, щоб лише продемонструвати відкритість".

Насправді це є цікавим експериментом відкритості.