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Компанию "Чумак" продают

Компания “Дельта Вилмар” покупает у инвесткомпании Dragon Capital производителя продуктов питания “Чумак”. Об этом сообщил гендиректор “Дельта Вилмар” Юрий Голянич в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

“Чумак” — один с крупнейших производителей продуктов питания в  Украине. “Дельта Вилмар” покупает эту компанию полностью”, — сообщил  Голянич.

Отмечается, что детали сделки будут известны в начале следующей недели.

Согласно информации на сайте Антимонопольного комитета, регулятор  согласовал покупку компанией Flottotrade Limited компании Crestone  Investments Limited (обе — Кипр).

Компания Crestone Investments владеет ООО “Дочерняя компания “Чумак”,  конечным бенефициаром указан глава Dragon Capital Томаш Фиала.

По данным кипрского реестра, одним с директоров компании Flottotrade  Limited является российский бизнесмен Иван Сидорок. По информации на его  сайте, он является сооснователем совместного предприятия Wilmar Nizhny  Delta с азиатским агропромышленным холдингом Wilmar International Ltd.

“Чумак” является крупнейшим производителем продуктов питания:  консервированных овощей, соусов, кетчупов, макарон, майонезов, десертов.  Также выпускает продукцию для торговых сетей и HoReCa под СТМ.

Согласно финансовому отчету компании, его выручка в 2018 году  составила почти 1,5 млрд грн (+24%), чистый доход вырос в 3,5 раза, до  100,4 млн грн.

ООО “Дельта Вилмар СНГ” создано в 2004 году. Специализируется на  производстве масложировой продукции и ингредиентов для хлебобулочных,  кондитерских изделий и молочных продуктов. В структуру компании входит  два завода — один по переработке тропических масел, другой — по  переработке масличных культур, а также комплекс по перевалке  растительных масел в порту “Пивденный”.

Источник: "Херсон онлайн"скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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