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Андрій Дмитрієв переміг на партійному праймеріз у "Самопомочі' від Півдня України

Голова Херсонської обласної організації об'єднання "Самопоміч" Андрій Дмитрієв переміг від південного регіону партійний праймеріз й увійде до партійного списку на дострокових виборів народних депутатів.

Про це повідомили на партійній сторінці "Самопомічі".

Він став першим серед інших представників південного макрорегіону і представлятиме Херсонщину у партійному списку на виборах до Верховної Ради. 
Андрій Дмитрієв входить серед інших лідерів обласних організацій до першої п'ятірки так званого "робочого списку регіональних партійних лідерів". Також є ще й список кращих народних депутатів з тринадцяти осіб. Й буде ще третій робочий список - з лідерів громадської думки. З цих трьох списків й буде складатися загальний виборчий список партії.

В Україні оголосили дострокові вибори народних депутатів. Зараз розпочався процес висування кандидатів.
Голосування відбудеться 21 липня 2019 р.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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